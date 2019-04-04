لماذا تعثر مشروع "الألف مصنع" في القاهرة الجديدة؟

رغم محاولات الحكومة المصرية مساندة المصنعين لدعم الصادرات خصوصا بعد #تعويم_الجنيه، يواجه مشروع الألف مصنع في القاهرة الجديدة حالات تعثر وإغلاق لغالبية المصانع التي انتقلت للعمل ضمن هذا المشروع الضخم.

ويعد "مشروع الألف مصنع" إحدى الأمثلة على #تعثر_المصانع في مصر، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وتراجع الإنتاجِ الصناعي في مصر بعد ثورة 2011 تأثر كثيراً بإغلاقِ عدد كبير من المصانع.



وقال نعمان حسن أحمد رئيس شركة كونكورد للكيماويات تراجع الإنتاج الصناعي بعد 2011 نتيجة إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة بعد تعويم الجنيه وهو ما أدى لتعثر المصانع.

وأضاف "الحل أن تخرج لجان من وزارة الصناعة والتنمية الصناعية إلى أرض الواقع وتراقب هذه المتغيرات. نلمس رغبة أصحاب المصانع المتعثرة بمشاركة من الحكومة بالحلول".

وتوقع أن تصل الإيرادات لمشروع الألف مصنع إلى 3 مليار جنيه.

وأضاف "كانت الحكومة قد أعلنت بدورها إجراءات إلا أنه لا تزال هناك مصانع مغلقة ومتعثرة يفوق عددها الآلاف كما أن أصحاب هذه الأعمال يرون أن تطوير ومساندة مصنع قائم أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد".