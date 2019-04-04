وزير مالية بريطانيا: لندن تواجه تأجيلا طويلا للبريكست

قال #وزير_المالية_البريطاني فيليب #هاموند إن بريطانيا سيتعين عليها أن توافق على تأجيل طويل للخروج من الاتحاد الأوروبي وأن تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أواخر مايو أيار، وفق ما نقل المحرر السياسي لمحطة تلفزيون (آي.تي.في).



وأفاد المحرر السياسي روبرت بيستون "هاموند أبلغني للتو أن تأجيل #بريكست سيكون حتما لفترة طويلة، وأنه سيتعين على المملكة المتحدة أن تستعد للمشاركة في الانتخابات الأوروبية وأن أمل مجلس الوزراء هو أن المملكة المتحدة سيسمح لها بالخروج من الاتحاد الأوروبي إذا تم إقرار اتفاق في الأشهر المقبلة".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر قد أكد أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي "سيعمل حتى اللحظة الأخيرة" لتجنّب انفصال من دون اتفاق مع المملكة المتحدة، الذي لن يستفيد منه إلا "الشعبويون والقوميون".

وقال يونكر "نعمل، الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، حتى اللحظة الأخيرة لتجنّب (بريكست) من دون اتفاق"، في وقت تبحث رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تسوية مع المعارضة في لندن.

ومن المفترض أن تغادر #بريطانيا #الاتحاد_الأوروبي في 12 أبريل الجاري، وهو الموعد النهائي للتوصل لاتفاق مع #الاتحاد_الأوروبي.



تأجيل آخر لـ"بريكست"

وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا ستسعى لتأجيل آخر لـ #بريكست على أمل الفوز بموافقة البرلمان على اتفاق يتعلق بشروط مغادرتها للاتحاد الأوروبي.

وأضافت #ماي بعد اجتماع وزاري لسبع ساعات، الأول من أمس الثلاثاء، أنها ستحاول إجراء مباحثات حزبية مع زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، لكسر جمود البريكست في البرلمان.

ويأتي تصريح ماي وسط تزايد القلق بشأن مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل/نيسان. وهو الموعد النهائي الذي منحته الدول المتبقية السبع والعشرون في الكتلة لبريطانيا للمغادرة أو الخروج بخطة جديدة.

وكان النواب في مجلس العموم قد صوتوا ثلاث مرات برفض الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي.