ترمب: قد نفرض 25% رسوماً على واردات مكسيكية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه إذا قرر فرض رسوم جمركية على واردات السيارات من المكسيك فإن نسبة الرسوم ستكون 25%.



وفي أحدث تحذير يوجهه إلى المكسيك لتشديد الأمن على حدودها مع الولايات المتحدة، هدد ترمب في وقت سابق اليوم بأنه سيفرض رسوما جمركية على واردات السيارات من المكسيك ما لم تتخذ المزيد من الإجراءات لوقف تهريب المخدرات.



ومتحدثا إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب إن المكسيك أبلت بلاء حسنا في الأيام الأربعة الماضية في التعامل مع المهاجرين المتجهين عبر حدودها إلى الولايات المتحدة.