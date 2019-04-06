الأرجنتين.. قرض بـ 11 مليار دولار للإنقاذ من الأسوأ

صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة للتقدم الاقتصادي في #الأرجنتين في ظل اتفاق تمويل ضخم وقعه الجانبان العام الماضي، وأفرج عن شريحة من الأموال تبلغ حوالي 10.8 مليار دولار.

وقال صندوق النقد في بيان إن المجلس وافق على اتفاقية مع الأرجنتين تم التوصل إليها مع فريق من الخبراء الشهر الماضي، وهو ما يعطي دفعة للرئيس موريسيو ماكري، بينما يصارع تقلبات جديدة في #الأسواق قبل انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

وتوصلت الأرجنتين إلى اتفاق #تمويل مشروط بقيمة 56.3 مليار دولار العام الماضي عندما تعرض ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لأضرار شديدة من تضخم جامح وتهافت على بيع #العملة_المحلية (البيزو) التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي.

وتضمن الاتفاق تعهدا من قيادة البلاد بتشديد #السياسة_النقدية وإجراءات تقشفية لكبح ديون القطاع العام وتقليل عجز مرتفع في الميزانية.

وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد في بيان إن تلك الإجراءات "تؤتي ثمارها" وإن هناك علامات على تعافي الاقتصاد على الرغم من أن #التضخم يبقى عقبة.

وأضافت لاغارد أن حكومة الأرجنتين تحتاج إلى أن تواصل السير بحذر في تنفيذ خططها للإنفاق وتعزيز الإيرادات للوفاء بهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية في 2019.