الملتقى السعودي الأسترالي يدعو لزيادة تبادل التجارة

نظم مجلس الغرف السعودية ملتقى الأعمال #السعودي_الأسترالي برئاسة المهندس أسامة كردي من الجانب السعودي، ومن الجانب الأسترالي الدكتورة فيونا هيل، والدكتور محمد حاج، وحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من البلدين.

وناقش الحضور الفرص الواعدة والشراكات الثنائية في المشاريع الممكنة للقطاع الخاص، لرفع نسبة التبادل التجاري التي لا تتعدى 4544 مليون ريال في عام 2018 بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وشهد اللقاء عروض مرئية تعريفية لكل من مكتب #المشاريع ذات الأولوية بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) الذي استعرض أبرز إنجازاته في دعم وتحفيز القطاع الخاص، حيث تمكن المكتب من حل التحديات التي واجهت 29 استثمارًا استراتيجيًا منها 14 استثمارًا جديدًا بقيمة مالية تتجاوز 24 مليار ريال.

وقدم برنامج الصادرات السعودية، عرضًا تعريفيًا عن الخدمات التي يمنحها البرنامج لمصدري ومستوردي المنتجات الوطنية، إذ قدم خدماته للشركات الوطنية للتصدير لأكثر من 85 دولة، مما أتاح البرنامج فرصة كبيرة للشركات المحلية بالتوسع ودخول أسواق جديدة على مستوى العالم.

وتناول العرض المرئي للجانب الأسترالي تمكين ذوي الهمم للخدمات الإلكترونية من إتمام جميع متطلبات الأعمال في القطاع الخاص بدون مساعدة أو تدخل بشري، وبالكفاءة والسرعة المطلوبة لإنجاز الأعمال، كقيمة مضافة ومشاركة مهمة في التنمية الاقتصادية المعول عليها في رؤية المملكة 2030.

يذكر أن وفد أصحاب الأعمال الأسترالي يزور المملكة خلال الفترة (4 - 7) من شهر أبريل الجاري، وتتضمن أجندة الزيارة عقد لقاءات ثنائية لأصحاب الأعمال السعوديين ونظائراهم الأستراليين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعشاء عمل للوفد مع عضوات المجلس التنسيقي للمرأة، وزيارة قصر المصمك، والمتحف الوطني، وهي من أهم الأماكن التاريخية والمعالم البارزة في المملكة، إضافة إلى جولة في مركز سابك للابتكارات.