أبوظبي: سداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة بـ 30 يوماً

قالت وكالة "رويترز" إن إمارة أبوظبي، أصدرت تعميما يؤكد على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بدفع أموال مقاولي البناء والموردين خلال فترة 30 يوماً من استلام الفواتير.

وتضمن توجيه من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتاريخ 26 مارس آذار، أيضا طلب تعديل العقود لإلزام المقاولين والموردين بدفع مستحقات مقاولي الباطن خلال 30 يوما من تلقي المدفوعات الحكومية.

وجاء في الوثيقة "تسعى الحكومة دائما إلى تشجيع القطاع الخاص ودفع التزاماتها المالية". ولم يرد المجلس التنفيذي لأبوظبي على الفور على طلب للتعقيب من قبل الوكالة.