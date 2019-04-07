دبي: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 41% في 2018

أكدت حكومة #دبي أن تدفقات #الاستثمار_الأجنبي المباشر في الإمارة ارتفعت في العام الماضي بنسبة تجاوزت 41% مقارنة مع العام الأسبق، لتصل إلى 38.5 مليار درهم.

وشكلت #الولايات_المتحدة و #الهند و #إسبانيا و #الصين والمملكة المتحدة 70% من تلك التدفقات.

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره المحوري في نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب المواهب، كما أنه أحد الممكنات الرئيسية الداعمة لتحقيق مستهدفات خطة دبي 2021 ومبادرات وأهداف وثيقة الخمسين بما يعزز مكانة دبي كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

واعتبر أن النتائج القياسية التي أحرزتها دبي عززت موقعها في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز العاشر إلى المركز السادس عالمياً، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبيا مباشرا في عام 2018 بنمو بلغ 43% مقارنةً بـعام 2017، بما عزز من موقعها في تصنيف عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز الرابع إلى المركز الثالث عالمياً" .

وأعرب عن سعادته باحتلال دبي المركز الأول في تقرير "فاينانشال تايمز " أفضل أداء في الاستثمار الأجنبي المباشر" عالمياً لعام 2018، والذي أكد تفوق دبي على لندن وباريس ودبلن وسنغافورة، حيث ظهرت في كافة تقارير التصنيفات العالمية لأفضل مواقع الاستثمار الصادرة عام 2018 عن مؤشر "إف دي آي ماركتس"، والذي يرصد بيانات تدفقات رأس المال ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم، وتقارير مؤشر "إف دي آي بنشمارك" الذي يحدد أفضل مواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم عن طريق المقارنات المرجعية.

من جهته أكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن دبي أضافت مزايا استراتيجية جديدة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، شملت تطوير البنية التحتية والتشريعية للإمارة وإطلاق حزمة برامج لتحفيز النمو الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز تنافسية الأعمال وثقة مجتمع المستثمرين كشركاء في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف القمزي أن نجاح إمارة دبي في تحقيق أرقام قياسية جديدة في تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم انخفاض معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 19% في عام 2018، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يعكس بوضوح مدى مرونة وتنوع وتنافسية اقتصاد دبي عالمياً.