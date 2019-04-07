نفحة أمل في التوصل لاتفاق حول بريكست.. وهاموند متفائل

توقع وزير المالية البريطاني فيليب #هاموند التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكر هاموند، بعد وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، أنه متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي والتي تعقد يوم الأربعاء.

يأتي ذلك بعد أن طلبت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الثلاثين من يونيو المقبل، فيما الاتحاد يفضل تأجيلا أطول ينتهي بمجرد إقرار اتفاق في البرلمان البريطاني.

وقالت ماي في خطاب أرسلته إلى رئيس المجلس الأوروبي #دونال_توسك ، الجمعة، إن "المملكة المتحدة تقترح أن هذه الفترة يجب أن تنتهي في 30 يونيو 2019"، وفقا لما نقلته وكالة "أسوسيتد بريس".

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تمديد #البريكست من 29 مارس حتى 12 أبريل، ما لم تتمكن ماي من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقية الخروج.

ويفضل الأوروبيون ألا تشارك بريطانيا في انتخابات #الاتحاد_الأوروبي 23-26 مايو إذا كانت ستخرج من الكتلة.

ويعتبر الثاني عشر من أبريل هو اليوم الأخير لتقدم بريطانيا مرشحيها إذا كانت ستخوض الانتخابات. وأي تمديد للموعد النهائي سيحتاج إلى موافقة بالإجماع من الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون تحفظا حتى الآن على منح بريطانيا مزيدًا من الوقت.