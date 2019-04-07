"الاتصالات": 5G سيدعم الاقتصاد السعودي بـ19 مليار دولار

أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، أن تقنية الـ" #5G " ستصنع بحلول عام 2030 أكثر من 20 ألف وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وستسهم في دعم الاقتصاد المحلي السعودي بأكثر من 19 مليار دولار.

وقال العوهلي، أثناء مشاركته في #المنتدى_العالمي_الاقتصادي ، إن المملكة من الدول الرائدة في تمكين #التحول_الرقمي ، والسباقة في تفعيل التقنية والتكنولوجيا الحديثة عبر إطلاقها تقنية الجيل الخامس.

وأوضح أن الإنترنت أصبح حقاً لكل مواطن وضرورة من ضروريات الحياة، حيث أصبح تأثيرها يصل إلى حياة كل فرد في قطاعات الصحة والتعليم والعمل والتنقل.

وتوقع المهندس العوهلي أن تبلغ مساهمة مشاريع #المدن_الذكية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قرابة 2 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن سوق تقنية المعلومات في المملكة بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بلغ حجمه 12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضع #المملكة ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم.

وأكد العوهلي، حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال، وحاضنات التقنية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتطويرها وتحسين قدرتها التنافسية، لتصبح مشاريع استثمارية واعدة، بما يحقق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.