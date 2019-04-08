بلوم: الاقتصاد اللبناني ينمو بنسبة تتراوح بين صفر و2%

أشار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ" #بلوم_بنك " سعد الأزهري، في لقاء مع العربية، إلى أن #الاقتصاد_اللبناني يمر بمرحلة صعبة، إذ يتراوح النمو الاقتصادي في البلاد بين صفر و 2%.

وأضاف أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 11% العام الماضي.

وقال: "نحن في انتظار موازنة عام 2019 ونأمل تخفيض العجز بشكل أساسي"، وذلك للتمكن من الاستفادة من أموال مؤتمر " #سيدر ".

وشدد الأزهري على أنه يجب على الحكومة اللبنانية تخفيض الإنفاق لتقليص العجز، إلى جانب ضبط التهرب الضريبي الذي يقدر بأكثر من 4 مليارات دولار.

من جهة أخرى، أكد أن المصارف اللبنانية ماضية في تمويل الدولة والاكتتاب في سندات اليوروبوندز، إلا إذا لمست عدم جدية في تنفيذ الإصلاحات وخفض العجز حينها ستخذ إجراءات مغايرة.

وردا على سؤال حول القيود على التحويلات بالدولار، نفى الأزهري إقدام مصرف لبنان المركزي على وضع أي قيود على التحويلات بالعملة الصعبة باستثناء بعض البنوك التي اتخذت إجراءات استثنائية في هذا الإطار كتجميد ودائع العميل لفترة لمن يرغب في تحويل أمواله من الليرة إلى الدولار.

وعلى صعيد أرباح بلوم بنك وتواجده بالخارج، توقع الأزهري زيادة بنحو 50% في أرباح المصرف المتأتية من عملياته التشغيلية في مصر على أن يتم فتح فروع جديدة ليصل العدد الأجمالي إلى 45 فرعا بنهاية الـ2019، لافتا إلى أن العمليات الخارجية للمصرف في صمر تشكل نحو 15% من إجمالي الأرباح.