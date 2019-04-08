تراجع كبير بصادرات وواردات ألمانية خلال فبراير

أظهرت البيانات، اليوم الاثنين، تراجع كل من الصادرات والواردات الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير، في أحدث مؤشر على أن نمو أضخم اقتصاد أوروبي سيكون هزيلاً على الأرجح في الربع الأول من السنة.



وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية تراجعت 1.3% عن الشهر السابق في حين انخفضت الواردات 1.6%.

وأدى ذلك إلى اتساع الفائض التجاري قليلا إلى 18.7 مليار يورو، ما يعادل 20.99 مليار دولار من 18.6 مليار يورو معدلة في الشهر السابق.



وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أشار إلى تراجع الصادرات 0.5% والواردات 0.7%. وكان من المتوقع تقلص الفائض التجاري إلى 18 مليار يورو.