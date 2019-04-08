ماي تلتقي بالمستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي الثلاثاء

من المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويأتي ذلك قبل يوم من تقديم تيريزا ماي دعوتها لتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إستيفان سيبيرت إن ألمانيا ترغب فى أن تبقى العلاقات مع بريطانيا وثيقة وودية قدر الإمكان بعد الخروج.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة البريطانية استئناف المفاوضات مع حزب العمل وتقديم عرض رسمي يتطلع لإيجاد حل يرضي الحزب المعارض.