بلومبيرغ: تحسن النظرة للسعودية مع قوة طلب سندات أرامكو

قالت بلومبيرغ التلفزيونية إن شركة #أرامكو قد حصلت في وقت سابق على 60 مليار دولار طلبات على سنداتها واستمرت الحركة بالصعود لتفوق الطلبات 85 مليار دولار حتى الأن.

وقالت لايبوف برونينا مراسلة القناة إن الطلب على #السندات ارتفع بشكل عالٍ حتى قبل وصول الاتفاقية للسوق.

وأضافت "سمعنا أن الطلب على السندات وصل إلى 30 مليارا من قبل وزير الطاقة خالد الفالح سابقاً، ولكنه يقفز الآن إلى 60 مليارا. الطلب الضخم على السندات سيساعد في حد ثمن الاتفاقية. والنظرة تجاه #السعودية قد تغيرت من قبل قادة الشركات والشخصيات، (إلى الإيجابية) ونرى هذا في الإقبال على السندات".

وتسعى الشركة لجمع 10 مليارات دولار لتمويل جزء من صفقة استحواذها على حصة #صندوق_الاستثمارات_العامة في سابك والبالغة قيمتها 69 مليار دولار.

وتقسم آجال سندات #أرامكو على 6 شرائح حيث تشير التوقعات بتسعير السندات لأجل عشر سنوات عند 1.25% فوق سندات الخزانة الأميركية في حين تتداول السندات الحكومية السعودية عند 1.27 % فوق سندات الخزانة الأميركية.