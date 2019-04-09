للمرة الثالثة.. صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي

خفض #صندوق_النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذرا من مزيد من التباطؤ بفعل #التوترات_التجارية واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وفي ثالث خفض له منذ أكتوبر تشرين الأول، قال المقرض العالمي إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو.

ميزان المخاطر يميل إلى الهبوط

وقال الصندوق إنه مازال يتوقع لتباطؤ حاد في #أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة أن يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من 2019.



وأفاد في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد و #البنك_الدولي في واشنطن هذا الأسبوع "على الرغم من ذلك، فإن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض، ومازال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط".



وقال الصندوق في توقعاته إن من المرجح أن ينمو #الاقتصاد_العالمي 3.3% هذا العام في أبطأ نمو له منذ 2016، وذلك بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير كانون الثاني.



وظل معدل النمو المتوقع للعام المقبل دون تغير عند 3.6%.



ويرجع أكثر من ثلثي التباطؤ المتوقع في 2019 إلى متاعب في الدول الغنية.



وأبلغ الصندوق " أنه ينبغي أن تكون الأولوية الرئيسية لتفادي عثرات السياسة التي قد تضر بالنشاط الاقتصادي".



وتكمن إحدى العثرات المحتملة في تخبط بريطانيا حيال كيفية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من اقتراب المواعيد النهائية، لم تقرر لندن كيف ستحاول تحصين اقتصادها في خضم عملية الخروج.

وتفترض توقعات الصندوق الجديدة خروجا منظما لكنه قال إن عملية تشوبها الفوضى قد تقتطع أكثر من 0.2 نقطة مئوية من النمو العالمي في 2019.



وقال الصندوق إنه ينبغي لبنك إنجلترا المركزي أن يكون "حذرا" حيال سياسة أسعار الفائدة، فيما يبدو أنه نصيحة بالتريث قبل الرفع.

النمو الاقتصادي لأوروبا.. متباطئ

والنمو الاقتصادي لأوروبا متباطئ بالفعل على نحو كبير، ويُعزى إلى ذلك جزء كبير من الخفض في توقعات النمو العالمي.



وتأثرت توقعات ألمانيا جراء ضعف الطلب على صادراتها، وتراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض مبيعات السيارات بسبب معايير جديدة للانبعاثات.



وقال الصندوق إنه قد يتعين على ألمانيا التحول سريعا نحو تدابير مالية تحفيزية، داعيا البنك #المركزي_الأوروبي كذلك للإبقاء على تحفيز اقتصاد المنطقة. وخفض الصندوق أيضا توقعات نمو اليابان بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية.



شمل الخفض أيضا #الاقتصاد_الأميركي ، رغم أنه ينظر إليه على أنه متفوق على الدول الغنية الأخرى، وذلك وسط إشارات على أن تحفيزا ماليا تغذيه تخفيضات ضريبية يفرز نشاطا أقل مما كان متوقعا في السابق.



وقال الصندوق إنه يرفع بشكل طفيف توقعاته لنمو الصين هذا العام إلى 6.3 بالمئة مما يعود في جانب منه إلى عدم تحقق ما كان يتوقعه سابقا من تصعيد في الحرب التجارية الأميركية الصينية.