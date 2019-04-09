ماي تنجح في إقناع البرلمان بتأجيل بريكست حتى 30 يونيو

وافق #البرلمان_البريطاني اليوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي حتى 30 من يونيو/حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.



وصوت النواب بأغلبية 420 صوتا مقابل 110 لصالح الاقتراح الحكومي.



واضطرت الحكومة لإجراء التصويت بعدما أقر البرلمان يوم الاثنين قانونا يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.

وتوجهت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي اليوم إلى برلين وباريس للقاء أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي #ماكرون ، وذلك كجزء من جهودها للحصول على تأجيل قصير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى 30 يونيو المقبل، و هذا ما حصلت عليه بالفعل.

في وقت يحاول البعض في حزب المحافظين إقالتها من منصبها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إستيفان سيبيرت إن #ألمانيا ترغب في أن تبقى العلاقات مع بريطانيا وثيقة وودية قدر الإمكان بعد الخروج.

وفي سياق متصل، تعتزم #الحكومة_البريطانية استئناف المفاوضات مع حزب العمل وتقديم عرض رسمي يتطلع لإيجاد حل يرضي الحزب المعارض.