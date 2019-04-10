السعودية: تطوير البريد يستهدف ناتجاً بـ 10 مليارات ريال

توقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبد الله بن عامر السواحه، أن ينتج عن إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية في المملكة، رفع ناتج ذلك القطاع إلى 10 مليارات ريال، وتوفير 100 ألف وظيفة جديدة.

جاء ذلك في حديث السواحه في حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، الذي أقيم في فندق كروان بلازا في الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين السواحه أن قرار #مجلس_الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي، وإسناد المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سَيُتيحُ للقطاع الاستفادة من تجربة الهيئة المتميزة في إدارة قطاع #الاتصالات و #تقنية_المعلومات التي كانت سببًا في تبوئه موقعًا رياديًا ومتقدمًا إقليميًا وعالميًا، وإيجاد بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.

وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميّزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، بالإضافة إلى دعم #التجارة_الإلكترونية و #الاقتصاد_الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُمكِن من إيجاد ما يزيد عن 100 ألف وظيفة جديدة بسوق #الخدمات_البريدية واللوجستية، علاوةً على أنها سترفع الناتج المحلي إلى 10 مليار ريال.

وأكد السواحه أهمية إعادة تنظيم القطاع في الارتقاء بالخدمات البريدية وإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في القطاع، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتطور الكبير الذي تشهده مملكتنا في شتى مجالات الحياة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأضاف السواحه، أن عملية إعادة تنظيم القطاع ستدعم الخطط والمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزًا إستراتيجيًا عالميًا، وتدعم نمو حجم سوق الاستثمار في سوق البريد، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير جودة الخدمات البريدية، ورفع كفاءة الأداء في مؤسسة البريد السعودي بأحدث التقنيات المبتكرة.