"حساب المواطن" يودع 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة 17

أعلن #حساب_المواطن أنه بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج بمبلغ 2.5 مليار ريال، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

ويشمل الإيداع دفع تعويضات للدفعة السابقة بـ10.6 مليون ريال لـ12.5 مليون مستفيد وتابع.

يشار إلى أن عدد الأسر والأفراد المؤهلين واللذين شملهم الدعم 84% لمعدل ألف ريال للأسرة المستحقة استحقاقاً كاملا.

وبالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن، التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط المخصص.

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

ظهور مبلغ الاستحقاق التقديري.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمار أفرادها.