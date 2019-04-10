المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 8.9% في مارس

قال البنك #المركزي_المصري، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.9% على أساس سنوي في مارس آذار من 9.2% في فبراير شباط.



ولا يتضمن #التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وفي وقت سابق اليوم، قال #الجهاز_المركزي_المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 14.2 بالمئة في مارس آذار من 14.4 بالمئة في فبراير شباط.



تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.



وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار #المواد_البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.



ويشكو #المصريون ، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.