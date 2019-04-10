وزير الخزانة الأميركي: يجب الاستعداد لبريكست فوضوي

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن بلاده يجب أن تستعد لخروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.



وتابع منوتشين قائلا إن وزارة الخزانة تنسق مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصندوق ضمان الودائع المصرفية والوكالات الأخرى لتكون جاهزة لمثل هذا السيناريو.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، إلى إمكانية منح بريطانيا تمديداً أطول قد يصل إلى سنة لتفادي تأجيلات متتالية، ولكل بشروط صارمة، لتبديد المخاوف من أن بريطانيا قد تستغل التأجيل لتعطيل تخطيط ميزانية #الاتحاد_الأوروبي والإصلاحات.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي تسعى فيه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لتأجيل جديد لموعد البركسيت حتى الثلاثين من يونيو، خلال القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسل اليوم.