"وزير النقل": مناطق اقتصادية خاصة في السعودية قريبا

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي #ماجد_القصبي، إنه سيتم قريبا إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعد أحد برامج " #رؤية_2030 " ويرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهتم بوضع خطة لوظائف المستقبل.

وأوضح القصبي، في جلسة حوارية خلال حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بحضور عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وراعي المناسبة، نبيل العامودي وزير النقل في الرياض، أن #نظام_التجارة_الإلكترونية في مراحله النهائية وبانتظار أن يطلق خلال شهرين من الآن.

وأضاف القصبي أن النظام المتوقع صدوره هو الأساس لتمكين هذا القطاع، خاصة مع تغير أنماط التجارة حول العالم بشكل متسارع، وسعي المملكة الحثيث لمواكبة هذا التطور.

وأشار وزير التجارة إلى تشكيل مجلس للتجارة الإلكترونية مكون من 13 جهة تمكن من الخروج بـ 39 مبادرة، منها محور مهم للخدمات اللوجستية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وردا على سؤال، أكد العامودي أن اكتمال اللوائح الخاصة بالمنطقة اللوجستية في #مطار_الرياض خلال 60 يوما، لافتا إلى أن هناك مناطق اقتصادية خاصة سترى النور قريبا.

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أثناء حضوره الحفل، إن المملكة بدأت بتطبيق #بلوك_تشين - إلغاء الوسيط - مع الإمارات.

في حين أبرز مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، جنسيات الشركات التي حصلت على تراخيص الخدمات البريدية واللوجستية، مبينا أنه من بينها شركة أميركية وأخرى كويتية، بينما العشر المتبقية شركات وطنية، ليرتفع عدد الشركات المرخصة في السوق المحلية إلى 22 شركة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال عام واحد في منح 12 ترخيصا جديدا مقابل 10 شركات تم الترخيص لها خلال 25 عاما الماضية، لافتا إلى أن التراخيص الجديدة من بينها.

وبين أن هناك تسهيلات في إجراءات الحصول على الترخيص وفقا لنوع الخدمات التي تقدمها الشركة، لافتا إلى أنه بإمكان الشركات الحصول على تراخيص وفقا لآليات الترخيص الجديدة.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة #مؤسسة_البريد_السعودي عبدالله السواحة، في بيان، أهمية إعادة تنظيم القطاع في الارتقاء بالخدمات البريدية وإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في القطاع، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، لمواكبة "رؤية المملكة 2030".

وبين السواحة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي وإيكال المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سيتيح للقطاع الاستفادة من تجربة الهيئة المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي كانت سببا في تبوئه موقعا رياديا ومتقدما إقليميا وعالميا، وإيجاد بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوة على مراقبة الأداء للتأكد من جودة هذه الخدمات.

وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، إضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية و #الاقتصاد_الرقمي في المملكة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمكن من إيجاد ما يزيد على 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية، علاوة على أنها سترفع الناتج المحلي إلى عشرة مليارات ريال.