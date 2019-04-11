الادعاء الياباني يستجوب زوجة غصن في محكمة بطوكيو اليوم

يستعد الادعاء الياباني لاستجواب زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان #كارلوس_غصن، اليوم الخميس، في محكمة بطوكيو، وذلك بعد نقل زوجها إلى مركز احتجاز على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وقال شخص مطلع على القضية لأسوشييتد برس إن كارول غصن ليست مشتبها بها وسيتم استجوابها طواعية بحضور الفريق القانوني لغصن.

واعتقل غصن في نوفمبر من العام الماضي واتهم بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الثقة خلال قيادته لشركة السيارات اليابانية الرائدة، لكنه شدد على براءته مرارا.

وأفرج عنه بكفالة الشهر الماضي، لكنه اعتقل قبل أسبوع.

وكتبت كارول غصن خطابا لمنظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق من العام انتقدت فيه نظام العدالة الجنائية الياباني ووصفته "بالظالم والقاسي".