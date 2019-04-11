مستشار البيت الأبيض يغازل "جيروم باول".. فهل يناقض ترمب؟

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اليوم الخميس إنه لديه ثقة في #جيروم_باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، معتقدا أنه يمكنه أن يصبح رئيسا رائعا للبنك المركزي الأميركي.



والرئيس الأميركي دونالد ترمب وكودلو كلاهما منتقدان لسياسات مجلس الاحتياطي تحت رئاسة باول الذي رشحه ترمب لتولي أعلى منصب بالبنك المركزي.



وجدد كودلو القول بأنه يختلف مع معظم زيادات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الاحتياطي.

وعبّر عن رأيه بأن ربما لن تكون هناك زيادات للفائدة في حياته وقال إن الاختلافات في رؤى مجلس الاحتياطي ورؤى إدارة #ترمب ليست بالدرجة التي يصورها البعض أحيانا.



وأشار كودلو إلى أن مجلس الاحتياطي هو بنك مركزي مستقل، قائلا إن إدارة ترمب تهدف إلى إبقائه على ذلك الحال.

وأضاف أن ذلك لا يعني أنه والآخرين لن يواصلوا تبادل آرائهم.