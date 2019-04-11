مصر.. عجز الميزان التجاري يتراجع لـ2.8 مليار دولار

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن عجز #الميزان_التجاري تراجع 29.7% إلى 2.79 مليار دولار في يناير كانون الثاني حيث انخفضت الصادرات 4.2% والواردات 20%.



و #الصادرات_المصرية في تراجع مطرد ولم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.



وأضاف بيان جهاز الإحصاء أن الصادرات تراجعت إلى 2.33 مليار دولار في يناير كانون الثاني من 2.43 مليار قبل عام.



عزا البيان تراجع الصادرات إلى نزول #صادرات_النفط الخام 48.2% والعجائن ومحضرات الغذاء المتنوعة 13% والأثاث 2.5% .



وتبني #مصر مدينة متكاملة لصناعة الأثاث في دمياط على البحر المتوسط.



ونزلت #الواردات_المصرية 20% إلى 5.12 مليار دولار في يناير كانون الثاني من 6.4 مليار دولار قبل عام، بدعم من تراجع واردات المنتجات النفطية 38.3% والقمح 32.1%.