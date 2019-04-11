منوتشين: لا توقيت محددا لإنجاز التفاهم التجاري مع الصين

أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أنه ليس هناك من "موعد نهائي مستهدف" لإنجاز #المحادثات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها ستستغرق شهرا إضافيا.

وقال منوتشين "لن نحدد موعدا نهائيا عشوائيا" للمحادثات التجارية، مؤكدا أنه "تم إلى حد كبير التوصل لاتفاق" حول آلية التنفيذ، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتابع "هناك مسائل بالغة الأهمية علينا معالجتها"، مؤكداً أن "الجانبين يعملان بجد كبير".

وأضاف أن الجانبين "أوشكا على إنجاز بعض الفصول"، مؤكدا وجود "مسائل تقنية عالقة".

وأعلن ترمب اليوم الخميس أن الولايات المتّحدة ستعلم خلال "الأسابيع الأربعة المقبلة" ما إذا كانت ستبرم اتفاقاً مع #الصين ينهي الحرب التجارية بينهما.

وقال ترمب للصحافيين قبيل لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملفّ، "إذا توصّلنا إلى اتفاق سنعقد قمة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مضيفاً "سنعلم ذلك على الأرجح خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

ويسعى المفاوضون الأميركيون والصينيون للتوصل إلى اتفاقية ملزمة تستجيب لشكاوى ترمب بشأن سنوات من المعاملة غير العادلة للشركات الأميركية من جانب الصين، مما سيمسح بإلغاء الرسوم التي تهدد شركات في البلدين.

ويقول مسؤولون أميركيون إن الصين دأبت على استخدام ممارسات تجارية غير عادلة لسنوات عن طريق دعم شركاتها بقوة وسرقة تكنولوجيا شركات أميركية.

وتخوض الولايات المتحدة والصين مفاوضات تجارية منذ يناير بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للنزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

ولإجبار بكين على تغيير ممارسات تراها واشنطن "غير منصفة"، رفعت الولايات المتحدة في 2018 الرسوم على ما قيمته 250 مليار دولار من البضائع من 10 إلى 25%.

وهدد ترمب بفرض ضريبة على كل الواردات الصينية التي بلغت 539,5 مليار دولار في 2018. وردت بكين بفرض رسوم على ما قيمته 120 مليار دولار من الواردات الأميركية.

وترغب الصين في رفع كامل أو جزئي لتلك الرسوم لتوقيع الاتفاق، لكن الولايات المتحدة تريد الإبقاء عليها أو على جزء منها إلى حين التأكد من أن بكين نفذت حقاً الإجراءات التي تمت الموافقة عليها.