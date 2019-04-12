محكمة يابانية تمدّد توقيف كارلوس غصن حتى 22 أبريل

قضت محكمة يابانية اليوم الجمعة بتمديد توقيف #كارلوس_غصن حتى 22 أبريل فيما يقوم المدعون بالتحقيق مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وسيتمّ احتجاز غصن البالغ من العمر 65 عاماً في مركز توقيف في طوكيو حتى ذلك التاريخ بانتظار بتّ السلطات في مسألة توجيه اتهامات رسمية له أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وألقى ممثلو ادعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال، كارلوس غصن، للمرة الرابعة، بتهمة محاولة التربح بما يعادل خمسة ملايين دولار على حساب نيسان، وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عُمانية.

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكي في السقوط المشين للرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، والذي كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.

وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إن غصن تسبب في حدوث خسائر لنيسان بخمسة ملايين دولار خلال عامين ونصف العام حتى يوليو/تموز 2018 بهدف التربح في خرق لواجباته القانونية لنيسان.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء كيودو أن الخسائر تمثلت في تحويل أموال عبر شركة في عمان لحساب شركة يملكها غصن فعلياً. ولم تستشهد الوكالة بأي مصادر.