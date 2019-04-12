وزير ألماني: متفائلون بإمكانية تفادي بريكست دون اتفاق

قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الجمعة، إن قرار #الاتحاد_الأوروبي منح #بريطانيا فترة أطول للخروج من التكتل يظهر أن الزعماء الأوروبيين قادرون على إيجاد حل مشترك.



وأضاف لإذاعة دويتشلاند فونك العامة "وفي النهاية وقفنا معا عندما تعلق الأمر بالتمديد حتى نهاية أكتوبر وتعاوننا مع الحكومة البريطانية جيدا".



وأشار ألتماير إلى أنه متفائل بإمكانية تفادي سيناريو الخروج دون اتفاق في المستقبل قائلا إنه ليس هناك من يعلم مدى استعداد لندن لخروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي، لكن إجراء مناقشات حزبية بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وحزب العمال للمرة الأولى مؤشر إيجابي.