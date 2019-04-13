مع فارق الفوائد.. اليونان تعجل سداد قروض صندوق النقد

قال مسؤول بارز إن #اليونان تتطلع لإبرام اتفاق في مطلع الأسبوع القادم لسداد مبكر لحوالي نصف القروض، التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، في مسعى لخفض عبء خدمة #الدين للبلد العضو في منطقة اليورو.

وتبلغ فائدة قروض صندوق النقد، التي قدمت لليونان في إطار حزم إنقاذ مالي منذ 2010، حوالي 5% سنويا وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل في السوق حيث يجري تداول السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 3.3%.

وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية لـ #صندوق_النقد و #البنك_الدولي في واشنطن "سداد قروض صندوق النقد الدولي سيجري الاتفاق عليه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي".

وذكرت رويترز في الثالث من أبريل نيسان إن اليونان تدرس إصدارا للسندات في أواخر يونيو حزيران لجمع أموال لسداد القروض.

واليونان هى البلد الأكثر مديونية في منطقة #اليورو بعبء ديون يعادل 180% من الناتج السنوي، ويجب عليها أن تسدد حوالي 9.3 مليار يورو لصندوق النقد بحلول 2024.

وتصل أسعار فائدة الدين إلى 5% مقارنة مع حوالي 0.9% لقروض منطقة اليورو التي حصلت عليها من صندوق الانقاذ المالي.

وتلقت اليونان أكثر من 280 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي منذ 2010. وسددت قروضا قصيرة الأجل تزيد قيمتها عن 15 مليار يورو لصندوق النقد منذ 2010.