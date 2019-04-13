هبوط مبيعات السيارات الصينية 5.2% لـ 2.5 مليون سيارة

أظهرت بيانات أن مبيعات #السيارات_الصينية تراجعت مرة أخرى في مارس آذار لكن وتيرة التراجع كانت الأقل في سبعة أشهر، فيما خفضت شركات صناعة السيارات أسعار البيع بالتجزئة لتعزيز القطاع بعد أن أجرت بكين تخفيضات ضريبية لتحفيز المستهلكين على الإنفاق.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الصينية إن المبيعات هبطت 5.2 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 2.52 مليون سيارة، وهو تاسع انخفاض شهري على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.

لكن هذا الانخفاض كان الأدنى منذ أغسطس آب 2018.

وقال شو هايدونغ مساعد الأمين العام للرابطة وهي الأكبر في قطاع #السيارات بالبلاد "شهدنا تعافيا أفضل في مارس (آذار). نشعر بالتفاؤل ونتمنى أن نشهد نقطة تحول بحلول يوليو (تموز) أو أغسطس (آب).".

وأضاف أن من المتوقع أن يساعد خفض ضريبة #القيمة_المضافة في إعطاء دفعة لمبيعات السيارات. وقال "خفض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يعزز الإنتاج والتوظيف ومن ثم فإن تطبيق السياسة بشكل فعال قد يؤدي إلى انتعاش السوق".

وخفضت الصين ضريبة القيمة المضافة لقطاع #الصناعات_التحويلية إلى من 16 بالمئة إلى 13 بالمئة، وهو ما يشجع بعض مصنعي السيارات مثل بي.إم.دبليو ومرسيدس-بنز على خفض الأسعار.