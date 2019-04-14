الفالح: ميناء الملك عبدالله مرشح ليكون الأكبر بالمنطقة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح إن المملكة تطمح لأن يصبح ميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر، هو الأكبر في الشرق الأوسط.

وأعرب الفالح بتصريحات للصحافيين خلال زيارته لمدينة #الملك_عبدالله_الاقتصادية في رابغ، عن ثقته بتحقيق هذا الهدف بسبب مجموعة من العوامل التي يتمتع بها الميناء من أهمها موقعه الاستراتيجي.

ووصف الفالح، الميناء بأنه ثاني أكبر ميناء بالسعودية، و"بعد التوسع فيه وافتتاحه رسميا نأمل أن يقفز في عملياته وهو مهيأ بكل القدرات وأهمها وجوده على ساحل البحر الأحمر مقابل قارة أفريقيا النامية وبمرور 13% من حركة الملاحة العالمية من أمامه".

وأضاف أن الميناء، تتوافر حوله أراضي شاسعة، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وتوافق مهم في العمل فيه بين القطاعين الخاص والعام، بجانب وجود تسهيلات غير مسبوقة لحركة البضائع، وتكامل مميز بين الجهات الحكومية السعودية المعنية بالنشاط اللوجستي.