بلومبرغ: PIF يسعى للحصول على تمويل بين 5 و8 مليارات دولار

يجري #صندوق_الاستثمارات_العامة "PIF" محادثات أولية للحصول على تمويل تجسيري تتراوح قيمته بين 5 و8 مليارات دولار بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

ويهدف الصندوق من خلال هذا التمويل لاستثمارات جديدة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم السداد من حصيلة بيع حصة #صندوق_الاستثمارات العامة في "سابك" إلى #أرامكو #السعودية والبالغة قيمتها 69 مليار دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت لاحق، عن مصدرين قولهما إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته تصل إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة.

وكان صندوق الثروة السيادي استكمل الشهر الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 69.1 مليار دولار.

وقد يستغرق الأمر شهورا قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إنه من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، بينما ذكرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.

وقال أحد المصادر إن القرض الذي تتراوح قيمته بين خمسة مليارات وثمانية مليارات دولار، والذي قد يقل أجله عن عام، سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في سابك.

وبحسب "رويترز" لم يعلق متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل القرض، لكنه قال في رسالة إلكترونية إن جمع الدين جزء من استراتيجيته.

وأضاف "كما هو مبين في برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تشمل استراتيجية التمويل الطويل الأجل أربعة مصادر للتمويل، من بينها ضخ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، والعوائد الاستثمارية المحتجزة، والقروض وأدوات الدين".

وذكر المصدر الثاني أن من المرجح أن تتعهد البنوك بضمان القرض التجسيري، الذي أعلنت عنه بلومبرغ في وقت سابق، في إطار الصفقة.

وفي العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري للصندوق.

وقدم القرض الأول جيه.بي مورغان وسيتي غروب وإتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وكريدي أغريكول وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أميركا ميريل لينش، وفقا لما ذكرته خدمة آي.إف.آر.

جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق رؤية السعودية 2030، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 بهدف الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وقدم الصندوق أيضا تعهدات كبيرة لشركات تكنولوجيا أو استثمارات، بما في ذلك اتفاق للاستثمار في صندوق تكنولوجي عملاق تقوده مجموعة سوفت بنك اليابانية.

كما تعهد الصندوق باستثمار في صندوق بنية تحتية تخطط له مجموعة بلاكستون.