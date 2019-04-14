لماذا يتخوف الاقتصاديون من ركود اقتصادي جديد؟

اختُتمت اجتماعات #صندوق_النقد والبنك الدوليين للربيع في واشنطن نهاية الأسبوع، وسط تحذيرات من تحديات قد تهدد النمو الاقتصادي العالمي على رأسها #البريكست و #الحرب_التجارية.

ذلك بعد أن خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، والعام المقبل.

الزميلة نادين هاني تلخص أهم مناقشات هذه الاجتماعات.

ذكرت نادين هاني أنه في الأسابيع القليلة الماضية، أعطت #أسواق_السندات إشارتين مقلقتين:

الأولى: عائد سالب على سندات ألمانيا لأول مرة في 3 سنوات، ما يعني أن المستثمر بحاجة لأن يدفع للحكومة الألمانية لكي يشتري سنداتها.

ثانيا : عائد سندات الـ3 أشهر الأميركية يفوق عائد سندات الـ10 سنوات، ما يعرف بانعكاس العائد والذي يتبعه ركود اقتصادي في العادة.

من جهته، قال صندوق النقد إنه على الرغم من توقعات النمو في 2020 إلا أن بعض المسؤولين عبروا عن قلقهم من أن الانتعاش المنتظر سيواجه تهديدات إذا ازداد الضعف في اقتصادات الدول المتقدمة مثل #الولايات_المتحدة واليابان وأوروبا.