مؤسسة الحبوب السعودية تشتري القمح المزروع بدلا من الأعلاف

قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب اليوم الأحد إنها بدأت شراء القمح المحلي من المزارعين الذين زرعوه بدلا من الأعلاف الخضراء هذا العام.

وقلصت #السعودية المساحة المزروعة قمحا بالتدريج للاعتماد كليا على الواردات في مسعى لتوفير استهلاك المياه، وأعلنت في 2015 أنها ستوقف زراعة الأعلاف الخضراء لنفس السبب.



لكن قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء شمل منح المزارعين خيار زراعة القمح بدلا منه على مدى 5 سنوات بكمية إجمالية لا تتجاوز 700 ألف طن سنويا.

وقالت #مؤسسة_الحبوب إن فروعها في أنحاء المملكة اشترت 1336 طنا من القمح منذ بدء الشراء الأسبوع الماضي.