مصر.. حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن قانون الاستثمار الجديد يمنح #حوافز_ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية.

وأوضحت نصر، في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماعات #صندوق_النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الحوافز تسري على الشركات الجديدة والقائمة.

ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إلى أن القانون يمنح تسهيلات كبيرة في الإجراءات للمستثمرين.

وكشفت نصر، عن اتفاق مع البنك الدولي لدعم جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار.

ولفتت إلى تأسيس جهاز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

"تباطؤ النمو العالمي أثر على الاستثمارات الأجنبية عالميا، وحصة مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت".