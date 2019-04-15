اتساع عجز الميزانية التركية إلى 4 مليارات دولار في مارس

قالت وزارة الخزانة و #المالية_التركية اليوم الاثنين إن الميزانية أظهرت عجزا قدره 24.5 مليار ليرة (4.24 مليار دولار) في مارس آذار، ارتفاعا من 16.8 مليار ليرة في الشهر السابق.

وسجلت ميزانية مارس آذار عجزا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ 13.1 مليار ليرة، حسبما ذكرت الوزارة.

ومن جهة أخرى، كشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة ارتفع في الفترة بين ديسمبر وفبراير الماضي إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى في 10 أعوام، مرتفعا بنسبة 3.9%، على أساس سنوي.

وبلغ معدل البطالة للقطاع غير الزراعي 16.8% .

وفي الفترة المتراوحة بين نوفمبر ويناير الماضي، بلغ معدل البطالة 13.5%، فيما بلغ معدل البطالة للقطاع غير الزراعي 15.6%.

وسجلت #البطالة_في_تركيا خلال العام الماضي زيادة نسبتها 0.1%، حيث بلغت 11%، وهي نتيجة قريبة لتوقعات وزارة الخزانة والمالية التركية، التي أشارت إلى 11.3%.

وأوضحت البيانات، أن عدد العاطلين عن العمل في #تركيا بلغ خلال العام الماضي، نحو 3.537 مليون عاطل، بزيادة 83 ألف شخص عن 2017.