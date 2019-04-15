البطالة في تركيا تسجل أعلى مستوى في 10 سنوات عند 15.7%

كشفت بيانات رسمية أن معدل البطالة ارتفع في الفترة بين ديسمبر وفبراير الماضي إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى في 10 أعوام، مرتفعا بنسبة 3.9%، على أساس سنوي.

معدل البطالة للقطاع غير الزراعي بلغ 16.8%.

وفي الفترة المتراوحة بين نوفمبر ويناير الماضي، بلغ معدل البطالة 13.5%، فيما بلغ معدل البطالة للقطاع غير الزراعي 15.6%.

وسجلت البطالة في تركيا خلال العام الماضي زيادة نسبتها 0.1%، حيث بلغت 11%، وهي نتيجة قريبة لتوقعات وزارة الخزانة والمالية التركية، التي أشارت إلى 11.3%.

وأوضحت البيانات، أن عدد العاطلين عن العمل في #تركيا بلغ خلال العام الماضي، نحو 3.537 مليون عاطل، بزيادة 83 ألف شخص عن 2017.

ويعاني #الاقتصاد_التركي من أزمات متصاعدة مع ارتفاع نسب التضخم.

كما أن انخفاض #الليرة_التركية أمام الدولار وصل لمستويات متدنية.