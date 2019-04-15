المركزي المصري: دفع 300 مليار جنيه عوائد للمدخرين في عامين

أكد محافظ #المركزي_المصري طارق عامر، أن بلاده لن تحتاج لأي برامج أخرى من صندوق النقد الدولي بعد انقضاء البرنامج الحالي.

وأشار "عامر" إلى أن المركزي المصري تحمل في الفترة الأخيرة تكلفة تعويض المدخرين عن ارتفاع التضخم، ما كلف المركزي نحو 300 مليار جنيه في عامين.

ولفت إلى أن #الاحتياطيات_الأجنبية لدى البنك المركزي لم تعد بحاجة لبرامج صندوق النقد.

وقال عامر "تنفيذ برنامج كان صعبا والمطلوب كان تغيير الثقافة المالية واليوم الإصلاح أعاد الثقة الدولية بالاقتصاد والشعب المصري ساهم في ذلك، وقد كان لديه وعي كبير وأنقذ اقتصاده وبلده من خطورة كانت محدقة به".

أوضح عامر أن 28 مليون عائلة استفادت من عوائد #البنك_المركزي على مدخراتهم.