هيئة الاستثمار: 100% تملك أجنبي في السعودية بهذه القطاعات

كشف إبراهيم السويل، وهو وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عن وجود شركات غير مدرجة وعاملة في السعودية بتملك أجنبي بنسبة 100% في المجال الهندسي والتجاري.

وأضاف السويل "كل ما يتطلبة الآن المستثمر الأجنبي سواء ملكية 100% أو شراكة مع مستثمر سعودي هي فقط السجل التجاري للشركة الأجنبية والقوائم المالية لآخر سنة مصدقة من السفارة السعودية، ويمكنة الحصول على ترخيصة الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة النشاط".

وتابع "لجنة تيسير انبثقت من "ساقيا" والآن أصبحت المركز الوطني للتنافسية وتختص بعلاقتها مع المستثمرين والاهتمال ببيئة العمل وتطوير بيئة الأعمال. وخلال السنوات الماضية أصبحت المملكة في مراتب متعددة، فعلى سبيل المثال، وصلت السعودية للمرحلة الرابعة في دول 20 فيما يخص عدد الإصلاحات التي تمت".

وأضاف "الهيئة العامة للاستثمار تعمل لحماية المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، بحكم علاقتها مع المستثمر وعلاقتها مع الجهات الاستثمارية وعلاقتها مع القطاعات الحكومية الأخرى. وأيضاً عن طريق لجنة تيسير المستثمر يرسل المشكلة التي يواجهها وتعمل مع القطاعات لمعرفة الحلول المناسبة لها".