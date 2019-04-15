تنازل مهم من الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع الصين

بعد مقاومة قوية من بكين، أفادت مصادر لوكالة رويترز، أن الولايات المتحدة أظهرت ليونة تجاه مطالبها الأساسية التي كانت تفرض على #الصين تقليص الدعم في القطاع الصناعي، كشرط لإتمام الصفقة التجارية بين الطرفين.



ورغم ذلك، قد تفيد الشركات الحكومية الصينية الولايات المتحدة في جزء آخر من الصفقة التجارية. حيث تطالب إدارة ترمب بأن تقوم الصين بشراء منتجات أميركية بقيمة تزيد على تريليون دولار في السنوات الست المقبلة، لتخفيض فائضها التجاري. وهنا يأتي دور الشركات الحكومية الصينية المؤهلة للقيام بمثل هذه المشتريات.