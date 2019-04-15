حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 17

أعلن حساب المواطن، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ17 "أبريل 2019"، لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له.

وأوضح #حساب_المواطن أن تقديم الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: http://ca.gov.sa

ويمكن للمسجلين في حساب المواطن تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الحالية، وفي حال قبول الاعتراض، تصرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.