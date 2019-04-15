122.6 مليار درهم مساهمة إكسبو دبي باقتصاد الإمارات

كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونغ أن من المتوقع أن يساهم معرض #إكسبو_2020 دبي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم، ما يعادل 33.4 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات خلال 2013-2031.



وقال بيان صحافي صادر عن #إرنست_آند_يونغ تلقت رويترز نسخة منه اليوم الاثنين إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة.



وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات، بحسب البيان.



وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته رويترز أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم في إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.



وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي في البيان "يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبي يمثل استثماراً مهماً ومؤثراً على المدى الطويل في مستقبل الإمارات، حيث سيساهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031".



وتابع "لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في عام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار".



وقالت إرنست آند يونغ إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020.



ويجمع إكسبو 2020 دبي تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.



وذكر البيان أن الدراسة وضعت في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي.