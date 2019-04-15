139 مليار درهم فائض ميزان المعاملات الجارية في الإمارات

قال #مصرف_الإمارات العربية المتحدة المركزي إن فائض #ميزان_المعاملات_الجارية ارتفع إلى 139 مليار درهم (9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي) في 2018، من 101 مليار درهم (7.3% من الناتج الإجمالي) في 2017.



ويعزو الارتفاع إلى زيادة في الميزان التجاري قدرها 52.2 مليار درهم، مرتبطة بشكل أساسي بتطور أسعار #النفط .



وارتفعت الصادرات من النفط والغاز 13.9% في 2018، بما يعادل 29.6 مليار درهم، مقارنة مع 2017، وفق ما ورد في "رويترز".



وزادت الصادرات بخلاف النفط والغاز 2.1% أو 8 مليارات درهم.



بينما انخفضت تجارة إعادة التصدير 4.6% (25.3 مليار درهم) العام الماضي.



في 2018، ارتفع إجمالي الصادرات وإعادة التصدير (فوب-صاف من تكلفة الشحن والتأمين) 12.3 مليار درهم أو 1.1%.



في وقت، انخفض إجمالي الواردات (شاملا تكلفة التأمين والشحن) 44.7 مليار درهم أو 4.4 بالمئة في 2018.



وسجل بند صافي السفر تدفقا إلى الداخل بمقدار 12.4 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 12.5 مليار درهم في 2017.



بينما سجل صافي دخل الاستثمار تدفقا إلى الداخل بلغ 7.3 مليار درهم في 2018.

وزاد العجز في الحساب المالي في 2018 بمقدار 60.4 مليار درهم، مقارنة مع 2017، حيث بلغ 123 مليار درهم أو 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.



وارتفع صافي #الأصول_الأجنبية للبنك المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بمقدار 13.3 مليار درهم في 2018.