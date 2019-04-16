ترمب عن الخلاف التجاري مع الصين: سنربح في جميع الأحوال

قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج رابحة من نزاعها التجاري مع #الصين مهما حدث.

وقال ترمب خلال اجتماع مائدة مستديرة لقطاع الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا "سنربح في جميع الأحوال. سنربح بالتوصل إلى اتفاق أو بعدم التوصل لاتفاق".

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية منذ تسعة أشهر كلفتهما مليارات الدولارات وأثارت اضطرابا في #الأسواق_المالية وسلاسل الإمداد.

وفرضت إدارة ترمب رسوما على واردات سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات تقول واشنطن إنها تضر الشركات الأميركية المنافسة لنظيرتها الصينية. وردت الصين بفرض #رسوم_جمركية على سلع أميركية.