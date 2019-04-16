300 مليون يورو.. تبرعات من شركات فرنسية لترميم نوتردام

تم التبرع بمبلغ 300 مليون يورو، ما يعادل نحو 339 مليون دولار لإعادة بناء #كاتدرائية_نوتردام، التي دمّرها جزئياً حريق ضخم.

حيث تعهد الملياردير الفرنسي " Francois-Henri Pinault " رئيس مجلس إدارة مجموعة "Kering " التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل #Gucci بتقديم 113 مليون دولار.

فيما تعهد الملياردير Bernard Arnault والمجموعة التابعة له LVMH بتقديم مبلغ 226 مليون دولار لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام.

وأعلن جهاز الإطفاء في باريس، الثلاثاء، إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام كلياً بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه.

وقال المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي: "تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع" مضيفا أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي" للصرح العالمي على مسافة "ألف متر مربع تقريبا".

وأضاف بلوس في حديثه للصحافيين أمام الكاتدرائية في وسط باريس أن رجال الإطفاء ركزوا خلال الصباح على برجي الأجراس العملاقين في الكاتدرائية وتأكدوا من عدم تعرضهما للدمار.

وتنحصر المهمة الآن بمراقبة هيكل البناء للتأكد مما إذا تحرك من مكانه وإخماد أي بؤر متبقية محتملة مضيفا إن نحو 100 إطفائي سيبقون في الموقع طيلة اليوم.