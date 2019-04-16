6 محاور لـ"مؤتمر القطاع المالي" في الرياض.. تعرف عليها

قال رئيس إدارة الدين العام/رئيس اللجنة الفنية لمؤتمر القطاع المالي فهد السيف، في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر صحفي حول #مؤتمر_القطاع_المالي الذي سيُعقد في الرياض الأسبوع المقبل، إن الطلب الكبير على حضور المؤتمر يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي.
ولفت السيف إلى أن "مؤتمر القطاع المالي" يشمل 6 محاور رئيسية كالتمويل وتمكين رواد الأعمال وهي على الشكل الآتي:
- بناء قدرة تنافسية للقطاع المالي في المملكة.
- القدرات المهنية والتقنية.
- التطلعات إلى سوق التأمين.
- تحديات وفرص سوق التمويل العقاري.
- #التمويل_الإسلامي ومكانة المملكة إقليميا ودوليا في التمويل الإسلامي.
- التقنية و #Fintech في تمويل وتكمين رواد الأعمال.
وأشار إلى أن البنية التحتية الخاصة بأسواق المال شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحولات وتطورات مهمة في المملكة.
وهذا ما يجعل #السعودية جاهزة لتأخذ مكانتها كسوق عالمي وإقليمي، تقدم الابتكارات وممكنات التمويل الخاصة بالقطاعات أكانت صناعية أو مالية أو رواد أعمال.
وشدد على أن "مؤتمر القطاع المالي" يعتبر #الرياض بوصلة المال والأعمال بالمنطقة.