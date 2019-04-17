رئيس الوزراء العراقي في الرياض.. ما أبرز أهداف التعاون؟

تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى #السعودية ، استكمالا لجهود #الرياض وبغداد الأخيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

ولكن ما هي أبرز أهداف هذا التعاون؟

يأمل الطرفان بإعفاء السلع بين البلدين من الرسوم الجمركية، والانتهاء من المنطقة اللوجستية المتكاملة بالجانب السعودي وافتتاحها بداية 2020.

أيضا من المستهدف تحسين التبادل التجاري بين السعودية و #العراق خاصة بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر تدريجيا ابتداء من يونيو المقبل. وتبلغ قيمة مشروع المنفذ نحو 260 مليون ريال.

وتقدر صادرات السعودية إلى العراق بنحو 190 مليار ريال سنويا.

ولكن بغداد تأمل أيضا بجذب #الاستثمارات_السعودية إليها خاصة في قطاع الصناعة.

فبحسب تقديرات مسؤولين عراقيين فإن هناك أكثر من 180 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي العراقي، أبرزها في قطاع التعدين.

أيضا يرى العراق دورا كبيرا للشركات السعودية في قطاع الطاقة، خاصة في مجال حل أزمة الكهرباء في البصرة، وفي مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يمكن لشركة أكوا باور لعب دور أساسي.

ومن المنتظر الانتهاء من التنسيق بين الطرفين للبدء بتنفيذ مشاريع لشركات سعودية في العراق من أبرزها استثمار #أرامكو في مشروع لتجميع الغاز، واستثمار #سابك في بناء مجمع للبتروكيماويات، واستثمار شركة معادن في مجالات الفوسفات والأسمدة والألومنيوم.