مذكرات تفاهم اقتصادية بين السعودية والعراق

وقعت #السعودية و #العراق 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، الأربعاء، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى الرياض.

والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء العراقي الذي يزور الرياض، حالياً على رأس وفد اقتصادي كبير.

وتشمل مذكرات التفاهم، بين الجانبين، أبعادا اقتصادية مهمة، فمن جهة وزارة الطاقة والصناعة والثروة الحيوانية هناك مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجالِ الصناعة والثروة المعدنية.

يضافُ إلى ذلك مذكرة تفاهم للتعاونِ في مجال النفط والغاز، ومن جهة وزارة البيئة والمياه والزراعة، هناك مذكرة تفاهم للتعاونِ في المجال الزراعي، إضافة إلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي تابعة لوزارة التعليم.

بدورها توقع وزراةُ الثقافة مذكرةَ تفاهم للتعاون في مجال الثقافة، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتجنب الإزدواج الضريبي تابعة لهيئة #الزكاة والدخل.