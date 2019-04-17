وزارة العمل: توظيف 6000 سعودي بقطاع التجزئة خلال شهرين

قالت وزارة #العمل_السعودية إنه تم توظيف أكثر من 6000 مواطن سعودي بالقطاع الخاص خلال أول شهرين من 2019.

وأشارت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن هذه الوظائف جاءت في قطاع التجزئة الذي يشهد نمواً في نسب التوطين.

كانت وزارة العمل بدأت يناير الماضي في توطين المهن بمنافذ البيع بـ5 أنشطة، سعيًا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وشملت الأنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات.

وهذه المرحلة هي الأخيرة في استراتيجية التوطين بـ12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، التي أعلنتها وزارة العمل في أغسطس الماضي.

كانت وزارة العمل السعودية، بدأت في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، في سبتمبر الماضي، في 4 أنشطة، من أصل 12 نشاطاً اقتصادياً بالقطاع.