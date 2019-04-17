10 % نمو بالفائض التجاري بين اليابان وأميركا

أظهرت بيانات رسمية نمو #الفائض_التجاري مع الولايات المتحدة في مارس الماضي بـ10% إلى 6.16 مليارات دولار.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الفائض إلى ارتفاع #صادرات_السيارات وآلات البناء والتعدين.

وفي المقابل، انخفض الفائض التجاري الإجمالي لليابان بـ33% الشهر الماضي إلى 4.7 مليارات دولار. فيما بلغ العجز التجاري الياباني مع الصين 1.7 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرى أن #اليابان لديها ميزة غير عادلة في التجارة الثنائية متعهداً بإصلاح هذا الأمر.

واختتم وزراء التجارة من اليابان والولايات المتحدة مؤخرا الجولة أولى من محادثات التجارة في واشنطن، حيث ركز الجانبان على القضايا التجارية المتعلقة بالسلع بما في ذلك الزراعة، كما تم التركيز على الحاجة إلى وضع معايير عالية في مجال التجارة الرقمية.