بنك صيني يقدم 149 مليار دولار لمشروعات الحزام والطريق

قال بنك الصادرات والواردات الصيني اليوم الخميس إنه قدم ما يزيد على تريليون يوان (149 مليار دولار) لأكثر من 1800 مشروع ضمن مبادرة " #الحزام_والطريق".



وارتفعت القروض القائمة من 810 مليارات يوان في نهاية مارس 2018.



تهدف #مبادرة_الحزام_والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكُشف النقاب عنها في 2013، إلى دعم شبكة كبيرة من الروابط البرية والبحرية بين جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.



ويواجه الإقراض الصيني الضخم لمشروعات الحزام والطريق انتقادات تصفه بأنه "فخ ديون"، حيث يرى البعض أنه يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المالي للدول النامية.



ودافع تشانغ تشينغ سونغ رئيس بنك #الصادرات والواردات عن المبادرة، قائلا إن المشروعات التي مولها البنك ساهمت في خلق وظائف وتعزيز الضرائب في الدول ذات الصلة.



وقال تشانغ في مؤتمر صحافي "اتهام فخ الديون هو اتهام كاذب، وتشويه لسمعة مبادرة الحزام والطريق".