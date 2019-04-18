تراجع العجز التجاري الأميركي في فبراير بنسبة 3.4%

سجل العجز التجاري للولايات المتحدة في فبراير تراجعاً جديداً نسبته 3,4% بفضل خفض في الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم أمس الأربعاء.

وأفادت معطيات الوزارة أن العجز في المنتجات والخدمات بلغ 49,9 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 1,1% إلى 209,7 مليار وارتفاع الواردات بنسبة 0,2% إلى 259,1 مليار.

وكان المحللون يتوقعون تراجعا أقل في عجز الميزان التجاري ليبلغ 54 مليار دولار بعد انخفاض نسبته 14,6% في يناير إلى 51,1 مليار دولار.

يشار إلى أن آخر مرة سجل فيها عجز أقل من ذلك كانت في يونيو 2018 عندما بلغ 46,91 مليار دولار.